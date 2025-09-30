Uccide la moglie a colpi di pietra | orrore in provincia di Benevento

Ilmattino.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata uccisa dal marito a Paupisi, in provincia di Benevento. Il corpo è stato trovato questa mattina nell?abitazione dei coniugi alla frazione Frasso. La donna. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

uccide la moglie a colpi di pietra orrore in provincia di benevento

© Ilmattino.it - Uccide la moglie a colpi di pietra: orrore in provincia di Benevento

In questa notizia si parla di: uccide - moglie

Omicidio-suicidio a Pisa, spara alla moglie e poi si uccide

Uccide una ragazza sulle strisce a Porto Cervo: già in Germania la moglie dell’ad Lufthansa

Uccide il suocero a coltellate e tenta di sgozzare l’ex moglie, il video dell’omicidio: ecco cos’è successo

uccide moglie colpi pietraFemminicidio a Benevento, uccide la moglie a colpi di pietra in strada: uomo in fuga - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio a Benevento, uccide la moglie a colpi di pietra in strada: uomo in fuga ... Riporta tg24.sky.it

uccide moglie colpi pietraUccide la moglie a sassate in strada e scappa. Orrore a Benevento - Orrore in strada a Paupisi, nel Beneventano, dove un operaio di 58 anni avrebbe ucciso a colpi di pietra la moglie. Scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Uccide Moglie Colpi Pietra