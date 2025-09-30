Uccide la moglie a colpi di pietra in strada | uomo in fuga nel Beneventano

Lastampa.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Femminicidio a Paupisi, paesino a venti chilometri da Benevento, dove una donna è stata uccisa a colpi di pietra in strada dal marito. Secondo una prima ricostruzione, al termine di una. 🔗 Leggi su Lastampa.it

uccide la moglie a colpi di pietra in strada uomo in fuga nel beneventano

© Lastampa.it - Uccide la moglie a colpi di pietra in strada: uomo in fuga nel Beneventano

In questa notizia si parla di: uccide - moglie

Omicidio-suicidio a Pisa, spara alla moglie e poi si uccide

Uccide una ragazza sulle strisce a Porto Cervo: già in Germania la moglie dell’ad Lufthansa

Uccide il suocero a coltellate e tenta di sgozzare l’ex moglie, il video dell’omicidio: ecco cos’è successo

uccide moglie colpi pietraUccide la moglie a colpi di pietra: orrore in provincia di Benevento - Il corpo è stato trovato questa mattina nell’abitazione dei coniugi alla frazione Frasso. Da ilmattino.it

uccide moglie colpi pietraUccide la moglie a colpi di pietra in strada e scappa: ricerche in corso nel Beneventano - E' successo a Paupisi alla contrada Frasso: l'uomo ha aggredito la moglie al termine di una lite. Lo riporta napoli.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Uccide Moglie Colpi Pietra