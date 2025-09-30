Uccide la moglie a colpi di pietra e scappa Elisa Polcino morta a 49 anni Si cercano i figli di 15 e 16 anni
Tragedia nella notte tra lunedì e martedì 30 settembre a Paupisi, piccolo centro della provincia di Benevento. Una donna di 49 anni, Elisabetta Polcino, per gli amici Elisa, è. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: uccide - moglie
Uccide la moglie 49enne a colpi di pietra in strada e fugge, femminicidio a Paupisi (Benevento). Marito ricercato - Donna uccisa in strada a Paupisi, in provincia di Benevento. Scrive fanpage.it
Uccide la moglie a colpi di pietra, caccia all'uomo nel Beneventano. Il sindaco: "Cerchiamo anche i tre figli" - Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Come scrive huffingtonpost.it