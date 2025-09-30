Uccide la moglie a colpi di pietra e scappa Elisa Polcino morta a 49 anni Si cercano i figli di 10 e 15 anni

Leggo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nella notte tra lunedì e martedì 30 settembre a Paupisi, piccolo centro della provincia di Benevento. Una donna di 49 anni, Elisabetta Polcino, per gli amici Elisa, è. 🔗 Leggi su Leggo.it

uccide la moglie a colpi di pietra e scappa elisa polcino morta a 49 anni si cercano i figli di 10 e 15 anni

© Leggo.it - Uccide la moglie a colpi di pietra e scappa, Elisa Polcino morta a 49 anni. Si cercano i figli di 10 e 15 anni

In questa notizia si parla di: uccide - moglie

Omicidio-suicidio a Pisa, spara alla moglie e poi si uccide

Uccide una ragazza sulle strisce a Porto Cervo: già in Germania la moglie dell’ad Lufthansa

Uccide il suocero a coltellate e tenta di sgozzare l’ex moglie, il video dell’omicidio: ecco cos’è successo

uccide moglie colpi pietraUccide la moglie a colpi di pietra, caccia all'uomo nel Beneventano. Il sindaco: "Cerchiamo anche i tre figli" - Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Secondo huffingtonpost.it

uccide moglie colpi pietraUccide la moglie 49enne a colpi di pietra in strada e fugge, femminicidio a Paupisi (Benevento). Marito ricercato - Donna uccisa in strada a Paupisi, in provincia di Benevento. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Uccide Moglie Colpi Pietra