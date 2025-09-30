Uccide la moglie a colpi di pietra a Paupisi | l' uomo si rende irreperibile con i figli
Una donna è stata uccisa dal marito a Paupisi, in provincia di Benevento. Il corpo è stato trovato questa mattina nell?abitazione dei coniugi alla frazione Frasso. La donna. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Uccide la moglie a colpi di pietra, caccia all'uomo nel Beneventano. Il sindaco: "Cerchiamo anche i tre figli" - X Vai su X
Uccide la moglie con una pietra, è caccia all’uomo nel beneventano - facebook.com Vai su Facebook
Uccide la moglie a colpi di pietra, la vicina: «La coppia? Lui soffriva di depressione» - «Sembrava che dormisse» così racconta una vicina di casa, nonché parente del marito della vittima. Lo riporta msn.com
Uccide la moglie a colpi di pietra, caccia all'uomo nel Beneventano. Il sindaco: "Cerchiamo anche i tre figli" - Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. huffingtonpost.it scrive