Uccide la moglie a colpi di pietra a Paupisi l' uomo scompare con i figli | disposta l' autopsia

Una donna è stata uccisa dal marito a Paupisi, in provincia di Benevento. Il corpo è stato trovato questa mattina nell?abitazione dei coniugi alla frazione Frasso. La donna. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Uccide la moglie a colpi di pietra a Paupisi, l'uomo scompare con i figli: disposta l'autopsia

