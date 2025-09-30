Uccide la moglie a colpi di pietra a Paupisi | fermato a Campobasso verifiche sui figli

Ilmattino.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

É stato fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l'uomo sospettato di aver ucciso la moglie Elisabetta Polcino a Paupisi, in provincia di Benevento. Si verificano le condizioni dei. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

