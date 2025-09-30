Uccide la moglie 49enne a colpi di pietra in strada e fugge femminicidio a Paupisi Benevento Marito ricercato

Donna uccisa in strada a Paupisi, in provincia di Benevento. La vittima è Elisa Polcino, 49 anni. Il marito è in fuga e ricercato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: uccide - moglie

Omicidio-suicidio a Pisa, spara alla moglie e poi si uccide

Uccide una ragazza sulle strisce a Porto Cervo: già in Germania la moglie dell’ad Lufthansa

Uccide il suocero a coltellate e tenta di sgozzare l’ex moglie, il video dell’omicidio: ecco cos’è successo

