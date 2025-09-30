2025-09-30 18:45:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: Il Giudice Sportivo della Lega Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha pubblicato le sue decisioni dopo la quinta giornata di Serie A. Due turni di stop a Cesc Fabregas, allenatore del Como. Lo spagnolo non potrà andare in panchina per le gare con Atalanta e Juventus e sarà costretto a seguire la sua squadra dalla tribuna. Molto pesante la squalifica anche per Jesus Rodriguez (tre turni), espulso nell’ultimo turno di campionato con la Cremonese. La decisione su Fabregas. Come si legge, oltre all’ammonizione (terza sanzione), lo spagnolo è stato espluso al termine della gara per: “per avere assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’Arbitro, inoltre, dopo la notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva al Direttore di gara un’espressione irriguardosa”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Tuttosport – Jesus Rodriguez e Fabregas saltano la Juve