Tutto pronto per Modena SPORTalk | il festival con workshop incontri ed esperienze
Si è tenuta questa mattina, presso il Comune di Modena in Piazza Grande, la conferenza stampa di presentazione di "Modena SPORTalk", Festival della comunicazione sportiva che si svolgerà venerdì 3 ottobre presso il Centro Sportivo La Fratellanza 1874 in via Piazza 76 a Modena. Alla conferenza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: tutto - pronto
Fiumicino, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Darsena
Wesley saluta il Flamengo: “Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine”, tutto pronto per la nuova avventura con la Roma
A Siena è il giorno del Palio, tutto pronto per le mille emozioni della Piazza
Tutto pronto per #GenoaLazio #AvantiLazio - X Vai su X
TUTTO PRONTO A SYDNEY In Australia stanno per partire i Mondiali di canoa slalom: questa notte ci sono già i primi impegni! Xabier Ferrazzi e gli altri otto azzurri gareggeranno fino al 4 ottobre! A noi non resta che sostenerliiii! #ItaliaTeam Federazion - facebook.com Vai su Facebook