Tutto ciò che c' è da sapere sulla possibile sospensione di Israele dalla UEFA
Lo scorso giovedì il Times è uscito con una notizia che fino a pochi mesi fa ci sarebbe sembrata fantascienza: la UEFA sarebbe pronta a sospendere la federazione israeliana e potrebbe farlo già questa settimana, con “la larga maggioranza” dei suoi membri a favore. Non stiamo più parlando di ipotesi o scenari, quindi, ma di qualcosa di cui si sta parlando concretamente tra le massime cariche politiche del calcio europeo proprio in queste ore. Questo non significa necessariamente che la cosa andrà in porto, e anzi proprio in queste ore lo scenario sembra cambiato di nuovo, forse chissà proprio in reazione a questa notizia. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
In questa notizia si parla di: tutto - sapere
Anora in prima tv su sky e streaming now: tutto quello che devi sapere
My hero academia: tutto quello che devi sapere sulla stagione finale
Che cos’è il riscatto della laurea? Tutto quello che c’è da sapere
Al Punto Nascita, al Consultorio, al Parco … tutto quello che serve sapere a portata di mamma. Condividere la propria esperienza, ascoltare consigli pratici indispensabili e piccole strategie che aiutano nella difficolta’. Tutte le date e gli appuntamenti al link in - facebook.com Vai su Facebook
Tutto quello che c’è da sapere sulle elezioni in Moldavia. Il voto di oggi è cruciale per il futuro europeo del paese, uno spartiacque tra la possibilità di proseguire il suo percorso di integrazione occidentale o tornare nell'orbita dell’influenza russa - X Vai su X