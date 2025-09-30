Tutto ciò che c' è da sapere sulla possibile sospensione di Israele dalla UEFA

Lo scorso giovedì il Times è uscito con una notizia che fino a pochi mesi fa ci sarebbe sembrata fantascienza: la UEFA sarebbe pronta a sospendere la federazione israeliana e potrebbe farlo già questa settimana, con “la larga maggioranza” dei suoi membri a favore. Non stiamo più parlando di ipotesi o scenari, quindi, ma di qualcosa di cui si sta parlando concretamente tra le massime cariche politiche del calcio europeo proprio in queste ore. Questo non significa necessariamente che la cosa andrà in porto, e anzi proprio in queste ore lo scenario sembra cambiato di nuovo, forse chissà proprio in reazione a questa notizia. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

