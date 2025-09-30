Tutti pronti a farsi prendere per la gola torna l' appuntamento con la Fiera del Tartufo

Tutti pronti a farsi prendere per la gola. Sua Maestà il Tartufo Bianco Pregiato è tornato, e Sant’Agata Feltria è pronta a dedicargli le attenzioni dovute ad un “re dei boschi”, e a regalare ai suoi visitatori una festa per il palato e per la socialità.Domenica 5 ottobre si alza il “gustoso”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

