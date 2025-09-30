Tutti pazzi per Kledi | ballerine da tutta la Toscana per lo stage di danza ad Arezzo
Educato, gentile e sensibile. Grandissimo ballerino e superpapà, KLEDI apre il cuore alle sue allieve durante tutti gli stage di danza moderna che tiene in giro per l’Italia. Del resto ad un papà come Kledi è bastato un solo sguardo per innamorarsi perdutamente di chi porta negli occhi una parte. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: tutti - pazzi
Tutti pazzi per il giallo rompicapo, Bartezzaghi: “Sfido i lettori nel mondo dell’errore”
A Massa tutti pazzi per Sara Errani, il papà: “Sta facendo delle cose incredibili”
Italia 1, di notte tutti pazzi per l'oltretomba
TUTTI PAZZI PER PIO ESPOSITO Anche il bomber nerazzurro El Jardinero Cruz applaude il primo gol in Serie A del talentuoso #94. E spunta il commento della bandiera dell'Inter femminile Regina Baresi Quanto è forte Francesco Pio Esposito #Inter # - facebook.com Vai su Facebook
Cantieri #rinnovabili. Tutti pazzi per l’#agrivoltaico: ecco promossi e bocciati. https://e-gazette.it/sezione/rinnovabili/cantieri-rinnovabili-tutti-pazzi-agrivoltaico-ecco-promossi-bocciati… - X Vai su X
Kledi ospite della Maison della Danza - Arezzo, 30 settembre 2025 – Kledi sarà ospite della scuola di danza aretina diretta dal maestro Roberto Scortecci domenica 19 ottobre 2025 per una attesissima masterclass di danza moderna, sold out ... Secondo lanazione.it