Tutti i mercatini dell' antiquariato a Milano ecco dove sono a ottobre

Milanotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Curiosità, modernariato e soprattutto antiquariato. Sono molti i mercatini che tornano a Milano con le loro bancarelle dove trovare preziosi oggetti del passato. Per molti è un'autentica passione, per altri pura curiosità. Comunque sia, i mercatini dell'antiquariato non conoscono stagione e ogni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tutti - mercatini

"Piazza Magnani in festa", al quartiere Oltresavio mercatini, giochi e divertimento per tutti

I Mercoledì in Corso accendono il centro storico con spettacoli, animazione e mercatini: tutti gli eventi in programma

Tutti i mercatini del mese a Como, ecco dove sono nel terzo weekend di luglio

tutti mercatini antiquariato milanoCosa fare (anche gratis) a Milano dal 26 al 28 settembre: tutti gli eventi - L'ultimo weekend di settembre accoglie appuntamenti sportivi, culturali e artistici semplicemente imperdibili e da scoprire di ora in ... Riporta virgilio.it

Cantiere Milano-Seregno. Il mercatino dell’antiquariato trasloca nell’area Iso Rivolta - Seregno" si amplia sulla passeggiata ciclopedonale di via Vittorio Veneto, davanti al Parco del Cimitero, e il Mercatino dell’antiquariato ... Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Tutti Mercatini Antiquariato Milano