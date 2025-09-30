Tutti i Comuni della provincia uniti per la nascita della Comunità energetica rinnovabile

BRINDISI – Si è tenuto questa mattina, martedì 30 settembre 2025, presso la sala di rappresentanza della Provincia di Brindisi, il primo incontro pubblico dedicato alla nascita della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) provinciale, un progetto innovativo e totalmente pubblico che vede la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: tutti - comuni

Dovadola, Rocca San Casciano e Portico provano la fusione dei tre comuni, ma non tutti i sindaci sono d'accordo

Dovadola, Rocca e Portico studiano la fusione dei tre comuni, ma non tutti i sindaci sono d'accordo

Dovadola, Rocca e Portico studiano la fusione dei tre comuni, ma non tutti i sindaci sono d'accordo

Banda ultralarga, completato il piano provinciale. Tutti i comuni trentini (tranné due) hanno ora a disposizione la fibra ottica. - facebook.com Vai su Facebook

Maria Elena Delia, la portavoce italiana della Flotilla, ha cancellato tutti i suoi post. Piano piano ne emerge qualcuno, come ad esempio questo che inneggia all’uccisione dei soldati israeliani. Pensava di arrivare a Gaza senza incontrare una pattuglia di contr - X Vai su X

Tutti i Comuni della provincia uniti per la nascita della Comunità energetica rinnovabile - Avviato questa mattina, nella sala di rappresentanza della Provincia di Brindisi, il percorso partecipato per la costituzione della prima CER a livello provinciale. Scrive brindisireport.it

Provincia e Comuni uniti nella Costituzione della Fondazione 'COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE TERRITORI MANTOVANI' - La Provincia di Mantova e i comuni di Mantova, Roncoferraro e San Giorgio Bigarello hanno deciso di dare vita a una Fondazione per le Comunità Energetiche Rinnovabili a cui potranno ... Secondo altramantova.it