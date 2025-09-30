Tutti contro i duchi di York ora anche William rimprovera lo zio Andrea

(Adnkronos) – Tutti contro i duchi di York. Dopo esser caduti in disgrazia – il principe Andrea, per aver frequentato Jeffrey Epstein e aver usufruito della sua mediazione per servizi a dir poco discutibili, e l’ex moglie, la duchessa Sarah Ferguson, per aver indirizzato una lettera al finanziere caduto in disgrazia, definendolo suo “amico supremo” . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

