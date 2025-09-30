Museo archeologico di Artimino, il mese di ottobre propone un calendario molto ricco fra visite, laboratori per bambini e famiglie, iniziative per Halloween. Primo appuntamento, domenica 12 ottobre con "Alla Scoperta del Museo di Artimino", un laboratorio per tutta la famiglia in occasione della " Giornata delle Famiglie al Museo 2025 ". Il costo per famiglie con bambini è 2 euro (incluso il kit-gioco da ritirare presso la biglietteria) e il laboratorio si potrà frequentare nell’arco della giornata. Sabato 18 pomeriggio (dalle 16) con "Animali mostruosi e creature fantastiche" per bambini dai 5 anni, il costo è 3 euro a bambino più 2 euro ingresso al museo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti ad Artimino. Ottobre è il mese dell’archeologia