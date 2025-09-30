Tutti a Casa | Olly torna a Genova per un attesissimo triplo live allo Stadio Luigi Ferraris

Olly torna in concerto con un grande evento nella sua Genova. Il vincitore di Sanremo 2025 ha già annunciato un nuovo appuntamento live allo stadio Luigi Ferraris, che riapre dunque le sue porte alla musica dopo il grande concerto di Vasco Rossi nel 2004 e quello dei Buio Pesto nel 2007, ultimo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Igor Protti è tornato a casa: “Continuerò a combattere, grazie di cuore a tutti i tifosi”

Con la gelatiera Ariete in offerta tutti possono fare il gelato a casa

Casa-mostro che tutti evitano, pericolante, pericolosa: “Il mio forno ormai è deserto”

Il regista debutta sul palcoscenico con «A casa tutti bene»

Olly, fuori il nuovo singolo “Così Così”: testo e significato - Olly torna con Così Così, il nuovo singolo che invita a vivere senza maschere. Lo riporta 105.net