tutti a caccia delle statuette di cattelan

Se c’è una cosa che Maurizio Cattelan sa fare, nel bene e nel male, è rompere gli schemi. L’artista padovano, che ha appena compiuto 65 anni, questa volta gioca con il mercato e con la Contemporanea a colpi di “caccia al tesoro”. Prima si è trasformato in microscopica opera d’arte, poi si è moltiplicato, perché nell’era della riproducibilità dell’arte non ha senso non far numero (per la gioia dei collezionisti). Ma ecco l’origine e le regole del «Cattelan game». È una collaborazione con Avant Arte che ha prodotto una serie di miniature scultoree intitolata We Are the Revolution, in edizione da mille pezzi, accompagnata da «un’azione performativa globale» intitolata Dov’è Maurizio?. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

