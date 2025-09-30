Tutte sarebbero cadute in tentazione | Simona Ventura e Cristina Plevani ricordano Pietro Taricone nella prima puntata del Grande Fratello
Il Grande Fratello dal sapore un po’ amarcord di Simona Ventura è iniziato lunedì 29 settembre. La conduttrice ha infatti scelto di essere accompagnata in questa avventura da tre volti storici del Gf, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani. Proprio con quest’ultima Ventura ha voluto ricordare un altro storico concorrente del programma, Pietro Taricone, morto in un incidente paracadutistico nel 2010. “È sempre nei nostri pensieri, vorrei fare un grande applauso a Pietro Taricone a cui vogliamo sempre bene”, ha detto Ventura. Per poi ironizzare: “Con lui tutte sarebbero cadute in tentazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
