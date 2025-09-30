Turisti ebrei brutalizzati in centro | Free Palestine figli di putt*na Un prof minacciato dai suoi ex allievi | Sionista e fascista VIDEO

Firenzetoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due turisti aggrediti al grido di "Free Palestine" e un professore seguito e minacciato davanti a un liceo dai suoi ex studenti: "Sionisti di mer** e fascista, ti massacriamo di botte". Entrambi gli episodi sono avvenuti a Firenze. Il primo è stato documentato da un video girato dall'autore. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

