Turisti ebrei brutalizzati in centro | Free Palestine figli di putt*na Un prof minacciato dai suoi ex allievi | Sionista e fascista VIDEO
Due turisti aggrediti al grido di "Free Palestine" e un professore seguito e minacciato davanti a un liceo dai suoi ex studenti: "Sionisti di mer** e fascista, ti massacriamo di botte". Entrambi gli episodi sono avvenuti a Firenze. Il primo è stato documentato da un video girato dall'autore. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Aggressione ai turisti ebrei in autogrill, identificate tre persone: “Percosse e odio razziale”
Turisti ebrei aggrediti, identificata una famiglia palestinese che denuncia: «Siamo stati picchiati»
Venezia, coppia di turisti ebrei statunitensi aggrediti sul Ponte di Rialto da 3 persone, lanci di acqua e aizzato un cane contro i 2
Venezia, individuati tre dei presunti autori dell'aggressione a turisti ebrei: due espulsi, foglio di via per il terzo La Polizia di Stato di Venezia ha identificato tre presunti autori dell'aggressione a una coppia di turisti ebrei nei pressi del Ghetto. Due espulsi e un
L'aggressione a Venezia a una coppia di turisti di #ebrei è la triste conferma di quale violenza produce la spirale dell'odio e del rancore. L'indignazione per quel che accade a #Gaza si trasforma sempre più spesso in attacco contro ogni israeliano e ogni ebre
Turisti ebrei brutalizzati in centro: "Free Palestine, figli di putt*na". Un prof minacciato dai suoi ex allievi: "Sionista e fascista" \ VIDEO - L'Associazione fiorentina Amici di Israele lancia un appello alle istituzioni: "Si tratta di fatti che non possono essere minimizzati" ... firenzetoday.it scrive
Turisti ebrei aggrediti in centro a Firenze, il video choc: "Siamo sconvolti” - Dopo la denuncia del docente minacciato dai suoi ex alunni, girano sul web le immagini di un’aggressione avvenuta in estate. Come scrive msn.com