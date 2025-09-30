Turisti ebrei brutalizzati in centro a Firenze | Free Palestine figli di putt*na Un prof minacciato dai suoi ex allievi | Sionista e fascista
Due turisti aggrediti al grido di "Free Palestine" e un professore seguito e minacciato davanti a un liceo dai suoi ex studenti: "Sionisti di mer** e fascista, ti massacriamo di botte". Entrambi gli episodi sono avvenuti a Firenze. Il primo è stato documentato da un video girato dall'autore. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: turisti - ebrei
Aggressione ai turisti ebrei in autogrill, identificate tre persone: “Percosse e odio razziale”
Turisti ebrei aggrediti, identificata una famiglia palestinese che denuncia: «Siamo stati picchiati»
Venezia, coppia di turisti ebrei statunitensi aggrediti sul Ponte di Rialto da 3 persone, lanci di acqua e aizzato un cane contro i 2
Venezia, individuati tre dei presunti autori dell’aggressione a turisti ebrei: due espulsi, foglio di via per il terzo La Polizia di Stato di Venezia ha identificato tre presunti autori dell’aggressione a una coppia di turisti ebrei nei pressi del Ghetto. Due espulsi e un - facebook.com Vai su Facebook
L'aggressione a Venezia a una coppia di turisti di #ebrei è la triste conferma di quale violenza produce la spirale dell'odio e del rancore. L'indignazione per quel che accade a #Gaza si trasforma sempre più spesso in attacco contro ogni israeliano e ogni ebre - X Vai su X
Il video choc: “Turisti ebrei aggrediti in centro a Firenze, siamo sconvolti” - Dopo la denuncia del docente minacciato dai suoi ex alunni, girano sul web le immagini di un’aggressione avvenuta in estate. Si legge su msn.com
Firenze, aggrediti due turisti americani di origine ebraica in centro storico - Due turisti americani di origine ebraica sono stati insultati e aggrediti in centro a Firenze da un uomo che gridava «Free Palestine». Lo riporta italiaatavola.net