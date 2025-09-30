Turista 15enne aggredita e palpeggiata nella parti intime in spiaggia chiesto il rinvio a giudizio per un 26enne
Per la ragazzina, una 15enne del modenese in vacanza a Riccione coi famigliari, è stato un vero e proprio incubo. Secondo quanto denunciato dalla minorenne, lo scorso 3 luglio stava passeggiando sulla battigia della Perla Verde quando, all'improvviso, le si era parato davanti un ragazzo che senza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: turista - 15enne
