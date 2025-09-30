Turismo Santander sempre più attrattiva | diventa polo culturale con i nuovi musei in arrivo
(Adnkronos) – Diventerà uno dei poli museali più interessanti di Spagna Santander, capoluogo della Cantabria, regione autonoma settentrionale che guarda all’Oceano. Città di re e di pescatori, con una travagliata storia millenaria che da insediamento romano l’ha portata a essere il più importante porto della Castiglia e poi località di vacanza prescelta dai reali ai . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: turismo - santander
Scopri la splendida Cascata di Aguasal a Vega de Pas, nel cuore delle Valli del Pas o Valli del Silenzio. Ammira la bellezza naturale della Cantabria mentre esplori questo angolo paradisiaco. Se voli a Santander con noi, sarai a un passo da questo spetta - facebook.com Vai su Facebook
Turismo, Santander sempre più attrattiva: diventa polo culturale con i nuovi musei in arrivo - Nella città spagnola sulla costa cantabrica fervono i lavori per la succursale del Reina Sofia, per la collezione del 'Banco' e per la nuova sede del Mupac ... Segnala adnkronos.com
Turismo, tra chef stellati e pinchos la spagnola Santander è meta per foodies - Per tutte le informazioni turistiche si può consultare il sito web della Empresa Municipal de Turismo de Santander www. Da lagazzettadelmezzogiorno.it