Turbolenza in arrivo allacciate le cinture Ma ora gli scienziati hanno una spiegazione
I fisici hanno ideato una nuova teoria per chiarire un noto fenomeno che spaventa i passeggeri in volo. Lo studio è stato pubblicato su Physical Review Research. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Grande turbolenza sul mio volo in avvicinamento per Bari, gente che gridava sgomenta. Io tranquillo. Le probabilità di morire in incidenti aerei sono bassissime. Poi ho preso un taxi, perché treno e navetta bus erano appena partiti: sto rischiando la vita con as - facebook.com Vai su Facebook
Turbolenza sul volo Ryanair: assistente scaraventato sul soffitto, un altro travolto dal carrello - Due steward sono rimasti gravemente feriti dopo che l'aereo, diretto a Palma di Maiorca (Spagna), ha incontrato una violenta perturbazione ... europa.today.it scrive
Forte turbolenza su aereo da Bangkok a Roma Fiumicino, lievi contusioni per due assistenti di volo - Momenti di paura a bordo di un aereo Ita Airways partito da Bangkok e diretto a Roma Fiumicino. Riporta fanpage.it