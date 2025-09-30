Tumori in Campania | 35mila nuove diagnosi l’anno Gli oncologi | I pazienti devono essere vaccinati

Napolitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vaccinarsi per difendersi dalle infezioni ma anche per immunizzarsi alle terapie. Ecco perché i pazienti oncologici campani devono vaccinarsi tutti e la Regione deve implementare le immunizzazioni anti Covid-19, anti-influenzale, anti-pneumococcica e anti Herpes Zoster. L’appello degli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tumori - campania

Registro tumori 2025, le associazioni: “Le verità nascoste in Campania”

Giordano (SHRO): “Registro tumori, dati in Campania fermi al 2021”

L’allarme di Antonio Giordano (Shro): Sul registro dei tumori gli ultimi dati sulla Campania risalgono al 2021

tumori campania 35mila nuoveTumori cerebrali maligni: in Campania un centro di eccellenza per diagnosi e cura - Il CEINGE di Napoli è uno dei pochi centri in Europa a eseguire la profilazione molecolare completa, grazie al team guidato dal professor Lorenzo Chiariotti ... Lo riporta napolitoday.it

tumori campania 35mila nuoveTra Alzheimer, tumori e riabilitazione la Campania dà ossigeno alla cronicità - Dall’attuazione del Piano Alzheimer con 2,3 milioni alla sperimentazione di una presa in carico interaziendale per i tumori della cute fino alla ... Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Tumori Campania 35mila Nuove