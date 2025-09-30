Tumori dell’occhio un pericolo insidioso e perfino mortale Cosa fare per la prevenzione
Firenze, 30 settembre 2025 – Non se ne parla molto, eppure sono un pericolo spesso nascosto e talvolta purtroppo mortale. I tumori dell'occhio sono un mondo spesso sconosciuto ai non addetti ai lavori, fino a quando si ha la sfortuna di doverlo affrontare di persona: ma la ricerca in questo campo invece va avanti e la Toscana è tra le regioni in prima linea. Molto è cambiato negli ultimi decenni, tanti passi avanti sono stati compiuti ma sul fronte della prevenzione c'è invece molto da fare. Dell'argomento si parlerà il 3 e 4 ottobre a Villa Bertelli, a Forte dei Marmi, in occasione del quinto convegno “New Trend in Eye Cancer Research and Treatment” organizzato dall’oculista Federica Genovesi Ebert, responsabile del percorso tumori oculari dell' Azienda ospedaliero-universitaria pisana, afferente alla sezione dipartimentale chirurgia oftalmica diretta dal dottor Guglielmo Pellegrini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
