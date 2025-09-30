Tumori a collo dell' utero e mammella con screening mortalità dimezzata in Emilia-Romagna

Ancor più che le parole, contano i numeri. Che dimostrano come investire nella prevenzione significhi investire nella vita. Grazie allo screening del collo dell’utero, in Emilia-Romagna l’incidenza dei tumori è diminuita del 40% e la mortalità del 50%; lo screening mammografico ha consentito alle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

