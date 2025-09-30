Tumore allo stomaco | la svolta da una cura che può davvero spiazzarlo

Gazzetta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo approccio ha dimostrato anche un trend positivo nella sopravvivenza, senza compromettere la sicurezza dell'intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tumore stomaco svolta curaTumore allo stomaco: la svolta da una cura che può davvero spiazzarlo - Nella lotta contro progressione e recidiva del tumore allo stomaco c'è finalmente una cura che può risultare rivoluzionaria. Da msn.com

tumore stomaco svolta curaDall'Istituto di Candiolo una speranza per gli ammalati di tumore allo stomaco: nuova terapia lo rallenta nel 10-15% dei casi - Una nuova speranza terapeutica per chi è affetto da tumore allo stomaco arriva dall’Istituto per la ricerca e cura del cancro di Candiolo. Riporta torinotoday.it

