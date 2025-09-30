Tumore al seno parte l’Ottobre Rosa | screening gratuiti per le donne fino ai 74 anni
Roma, 30 settembre 2025 – La campagna “ Ottobre Rosa 2025 ” parte dal primo ottobre. La Regione Lazio promuove una campagna straordinaria di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione sanitaria per la diagnosi precoce dei tumori al seno per la fascia d’età tra i 45 e i 49 anni, ampliando, nel mese di ottobre, l’offerta già garantita alle donne tra i 50 e i 74 anni. Si tratta di un percorso intenso intrapreso dalla Regione Lazio in sinergia con le Aziende del Servizio sanitario regionale, attive 12 mesi l’anno con l’imprescindibile attività di screening, al fine di consolidare la crescita delle adesioni ai test di prevenzione e di diagnosticare precocemente le eventuali lesioni maligne. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
