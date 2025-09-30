Tudor, l’allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, in vista della gara prevista domani contro il Villareal in Champions League. Le parole di Tudor. «La squadra sta molto bene, mi è piaciuta la prestazione di tre giorni fa: seria, di livello. Domani si giocherà una partita di Champions League, sono tutti vogliosi di giocare una partita di alto livello. Affronteremo una squadra di livello, che giocherà in casa e hanno iniziato bene la stagione. Io vorrei vincere sempre, come anche i ragazzi e vi assicuro che in allenamento e in partita pedalano, si sacrificano, ma bisogna sempre tenere in considerazione la presenza degli avversari». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Tudor: «Yildiz giocherà, non c'è nessuna stanchezza. La Champions è l'ideale per valorizzare il nostro attacco»