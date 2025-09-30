Tudor sulla dimensione della Juventus in Europa | Difficile fare questa valutazione ma possiamo dire la nostra in Champions League… Ha inquadrato così la forza dei bianconeri!

Tudor ha parlato così della dimensione tecnica della Juve in Champions League alla vigilia del match col Villarreal. Le sue dichiarazioni. Prudenza, ma anche tanta fiducia. Alla vigilia della delicata trasferta di Champions League contro il Villarreal, Igor Tudor non si sbilancia sul potenziale europeo della sua Juve, ma lancia un messaggio chiaro alle rivali: i bianconeri saranno un « osso duro per tutti». DIMENSIONE TECNICA IN CHAMPIONS – «È una valutazione di squadra e di giocatori ed è la cosa più importante che c’è. È difficile fare questa valutazione. Faccio fatica e non è il momento, però possiamo dire la nostra in Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

