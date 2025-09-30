Tudor passa alla difesa a quattro? Il tecnico lascia una porticina aperta alla vigilia di Villarreal Juve | cosa ha detto a proposito di questa possibile soluzione…
Tudor opta per la difesa a quattro? Il tecnico non lo esclude alla vigilia di Villarreal Juve: cosa ha detto su questa possibile soluzione.. Un rebus tattico per una notte da non sbagliare. Alla vigilia della delicata trasferta di Champions League contro il Villarreal, Igor Tudor mescola le carte e non esclude un clamoroso cambio di modulo. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus ha aperto alla possibilità di schierare una difesa a quattro, abbandonando il consueto assetto a tre. DIFESA A 4 – «Può succedere oppure no. Vediamo, valutiamo. Abbiamo visto tutte le partite che hanno giocato, poi cambia anche in base al risultato ma siamo pronti a tutto». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: tudor - passa
Juve avanti all’Inter…in questa particolare statistica! C’entra la fase offensiva, ecco il dato che non passa inosservato per i bianconeri di Tudor
Bremer è tornato riprendendo da dove aveva lasciato: con lui in campo non si passa e la difesa non subisce gol! Emerge il dato che tranquillizza Tudor e i tifosi
Ravezzani si scaglia contro Tudor: «Passa più tempo a prendersela con arbitri e Lega piuttosto che a spiegare come migliorare la Juve»
?#Mauro: "#Yildiz ha dei colpi straordinari, il gioco della #Juve passa solo attraverso lui e quando lui non è in giornata la squadra va in difficoltà. Un po' di dubbi #Tudor li ha. #Gasperini e #Conte no." #Juventus #Roma #Napoli #SerieA - X Vai su X
Il passaggio su Cambiaso in conferenza stampa di Tudor per me è stato pessimo: «` , . ` , h - facebook.com Vai su Facebook
Tudor, la scelta su Yildiz e la Juve degli attaccanti: “I tre insieme? Spero non succeda mai" - Nemmeno il tempo di raccogliere le idee e valutare quanto fatto nell'ultima gara che la Juventus è già pronta a immergersi in una nuova partita. Scrive tuttosport.com
Juve, Tudor vara il turnover sistematico: 4-5 cambi tra Villarreal e Milan - Il tecnico croato va verso una nuova gestione della rosa nella settimana delle coppe: in Champions c'è David in pole per guidare l'attacco ... Segnala msn.com