Tudor passa alla difesa a quattro? Il tecnico lascia una porticina aperta alla vigilia di Villarreal Juve | cosa ha detto a proposito di questa possibile soluzione…

Tudor opta per la difesa a quattro? Il tecnico non lo esclude alla vigilia di Villarreal Juve: cosa ha detto su questa possibile soluzione.. Un rebus tattico per una notte da non sbagliare. Alla vigilia della delicata trasferta di Champions League contro il Villarreal, Igor Tudor mescola le carte e non esclude un clamoroso cambio di modulo. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus ha aperto alla possibilità di schierare una difesa a quattro, abbandonando il consueto assetto a tre. DIFESA A 4 – «Può succedere oppure no. Vediamo, valutiamo. Abbiamo visto tutte le partite che hanno giocato, poi cambia anche in base al risultato ma siamo pronti a tutto». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

