Tudor | La Juve sta bene ed è motivata Yildiz? Ma quale stanchezza gioca

L'allenatore bianconero alla vigilia della sfida con il Villarreal in Champions: "L'alternanza tra Vlahovic, Openda e David? Mio compito farli sentire tutti e tre importanti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tudor: "La Juve sta bene ed è motivata. Yildiz? Ma quale stanchezza, gioca"

