Tudor Con Villarreal servirà prestazione di livello

Ilgiornaleditalia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico della Juventus "Dovremo stare attenti, sffrontiamo un avversario di qualità" VILA-REAL (SPAGNA) - "Servirà una prestazione di livello perchè affrontiamo una squadra di qualità". Così Igor Tudor, allenatore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della sfida di Champions Le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

tudor con villarreal servir224 prestazione di livello

© Ilgiornaleditalia.it - Tudor "Con Villarreal servirà prestazione di livello"

In questa notizia si parla di: tudor - villarreal

Yildiz stanco e in affanno, ora deve riposare: il piano di Tudor in vista di Villarreal e Milan. Cosa potrebbe succedere

David di nuovo dal primo minuto? Tudor ha un piano preciso per il canadese in vista di Villarreal Juve: ecco cosa potrebbe succedere

Villarreal Juve, a forte rischio la titolarità di quel bianconero: pagherà la prestazione incolore contro l’Atalanta! La scelta di Tudor

tudor villarreal servir224 prestazioneTudor "Con Villarreal servirà prestazione di livello" - Così Igor Tudor, allenatore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della sfida di ... Riporta laprovinciacr.it

tudor villarreal servir224 prestazioneVillarreal Juve, a forte rischio la titolarità di quel bianconero: pagherà la prestazione incolore contro l’Atalanta! La scelta di Tudor - Villarreal Juve, la prova incolore di Openda nel match contro l’Atalanta spinge Tudor a preferire David come titolare in Champions League La Juventus di Igor Tudor si appresta a giocare una partita cr ... Secondo juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Tudor Villarreal Servir224 Prestazione