Tudor Con Villarreal servirà prestazione di livello
Il tecnico della Juventus "Dovremo stare attenti, sffrontiamo un avversario di qualità" VILA-REAL (SPAGNA) - "Servirà una prestazione di livello perchè affrontiamo una squadra di qualità". Così Igor Tudor, allenatore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della sfida di Champions Le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: tudor - villarreal
Yildiz stanco e in affanno, ora deve riposare: il piano di Tudor in vista di Villarreal e Milan. Cosa potrebbe succedere
David di nuovo dal primo minuto? Tudor ha un piano preciso per il canadese in vista di Villarreal Juve: ecco cosa potrebbe succedere
Villarreal Juve, a forte rischio la titolarità di quel bianconero: pagherà la prestazione incolore contro l’Atalanta! La scelta di Tudor
#Juve, i convocati di Tudor per il Villarreal: la decisione su Bremer e Thuram - X Vai su X
?Tudor a colloquio con Locatelli e il suo staff. Juve pronta per il Villarreal: la rifinitura - facebook.com Vai su Facebook
Tudor "Con Villarreal servirà prestazione di livello" - Così Igor Tudor, allenatore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della sfida di ... Riporta laprovinciacr.it
Villarreal Juve, a forte rischio la titolarità di quel bianconero: pagherà la prestazione incolore contro l’Atalanta! La scelta di Tudor - Villarreal Juve, la prova incolore di Openda nel match contro l’Atalanta spinge Tudor a preferire David come titolare in Champions League La Juventus di Igor Tudor si appresta a giocare una partita cr ... Secondo juventusnews24.com