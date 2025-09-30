Tudor a Sky | In attacco i cambiamenti ci saranno tutto l’anno La mancata convocazione di Bremer non è precauzionale ecco come sta Non siamo perfetti non abbiamo una rosa che ci permette di fare questo

Juventusnews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di Sky prima alla vigilia di Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni del mister sul match. Mister Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia di Villarreal- Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROLE – «So che sarà una partita di grande livello perché si gioca contro una squadra di grande livello ma noi dovremo fare una grande gara qui». SUL VILLARREAL – «Bisogna stare sempre attenti. Loro hanno tanta qualità, l’abbiamo analizzata e noi dobbiamo sfruttare quello dove possiamo fargli male». RENATO VEIGA – «Renato sta facendo bene e sono contento per lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tudor a sky in attacco i cambiamenti ci saranno tutto l8217anno la mancata convocazione di bremer non 232 precauzionale ecco come sta non siamo perfetti non abbiamo una rosa che ci permette di fare questo

© Juventusnews24.com - Tudor a Sky: «In attacco i cambiamenti ci saranno tutto l’anno. La mancata convocazione di Bremer non è precauzionale, ecco come sta. Non siamo perfetti, non abbiamo una rosa che ci permette di fare questo»

In questa notizia si parla di: tudor - cambiamenti

tudor sky attacco cambiamentiL'attacco della Juve? Yildiz con un rebus attorno. E Tudor deve risolverlo - La rosa offre tre ipotesi per il ruolo di centravanti e addirittura fino a sette come attaccante di manovra. Segnala msn.com

tudor sky attacco cambiamentiSky Sport - Juventus, a Verona pronti a tornare titolari Locatelli e Gatti. Vlahovic scalpita - Sabato la Juventus sarà ospite dell'Hellas Verona e Igor Tudor potrebbe optare per alcuni cambiamenti di formazione rispetto alla sfida di Champions League contro il Borussia ... Si legge su tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Tudor Sky Attacco Cambiamenti