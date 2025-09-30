Tudor a Sky | In attacco i cambiamenti ci saranno tutto l’anno La mancata convocazione di Bremer non è precauzionale ecco come sta Non siamo perfetti non abbiamo una rosa che ci permette di fare questo
Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di Sky prima alla vigilia di Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni del mister sul match. Mister Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia di Villarreal- Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROLE – «So che sarà una partita di grande livello perché si gioca contro una squadra di grande livello ma noi dovremo fare una grande gara qui». SUL VILLARREAL – «Bisogna stare sempre attenti. Loro hanno tanta qualità, l’abbiamo analizzata e noi dobbiamo sfruttare quello dove possiamo fargli male». RENATO VEIGA – «Renato sta facendo bene e sono contento per lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: tudor - cambiamenti
Cos'ha in mente Tudor per l'Atalanta ? Cambiamenti in vista per la sfida di sabato pomeriggio? Ecco cosa sta provando Tudor $Tudor $Juventus $Atalanta $Tuttosport - X Vai su X
Cos'ha in mente Tudor per l'Atalanta ? Cambiamenti in vista per la sfida di sabato pomeriggio? Ecco cosa sta provando Tudor #Tudor #Juventus #Atalanta #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook
L'attacco della Juve? Yildiz con un rebus attorno. E Tudor deve risolverlo - La rosa offre tre ipotesi per il ruolo di centravanti e addirittura fino a sette come attaccante di manovra. Segnala msn.com
Sky Sport - Juventus, a Verona pronti a tornare titolari Locatelli e Gatti. Vlahovic scalpita - Sabato la Juventus sarà ospite dell'Hellas Verona e Igor Tudor potrebbe optare per alcuni cambiamenti di formazione rispetto alla sfida di Champions League contro il Borussia ... Si legge su tuttojuve.com