Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di Sky prima alla vigilia di Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni del mister sul match. Mister Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia di Villarreal- Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROLE – «So che sarà una partita di grande livello perché si gioca contro una squadra di grande livello ma noi dovremo fare una grande gara qui». SUL VILLARREAL – «Bisogna stare sempre attenti. Loro hanno tanta qualità, l’abbiamo analizzata e noi dobbiamo sfruttare quello dove possiamo fargli male». RENATO VEIGA – «Renato sta facendo bene e sono contento per lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tudor a Sky: «In attacco i cambiamenti ci saranno tutto l’anno. La mancata convocazione di Bremer non è precauzionale, ecco come sta. Non siamo perfetti, non abbiamo una rosa che ci permette di fare questo»