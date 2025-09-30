TS – come sta la Juve verso il Villarreal
2025-09-30 09:54:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: TORINO – A tranquillizzare tutti, alla fine, ci ha pensato proprio lui. Proprio Gleison Bremer. Poco dopo le 19, il difensore brasiliano ha pubblicato sui propri social uno scatto in bianco e nero in cui è intento a lavorare. Un esercizio di stretching, come tanti. Però più significativo, perché reduce da un allenamento a parte nella giornata di ieri. Ecco, il centrale oggi è atteso nuovamente in gruppo e sarà un vero e concreto provino per capire le condizioni in vista della sfida di domani con il Villarreal. Sarà decisivo, perché le sensazioni di fastidio non sono state eliminate, al limite leggermente affievolite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Juve, come sta Arthur - Secondo quanto raccolto da Tuttosport, â€‹Arthur sta sempre meglio: il problema alla coscia è sotto controllo e sarà a disposizione nella prossima sfida della Juventus, che si terrà all'Olimpico di ... Segnala calciomercato.com