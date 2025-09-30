Trump | spero non usare arsenale nucleare

16.00 "Spero di non doverlo mai usare". Lo ha detto il presidente Usa sull'arsenale nucleare,a Quantico, a centinaia di generali americani. Trump ha rivendicato d' aver ricostruito le capacità nucleari. "Risveglierò lo spirito guerriero". "Gli Usa sono avanti di 25 anni a Russia e Cina con i sottomarini",ha detto ai vertici delle forze armate,ricordando come gli Usa vincessero guerre quando il Dipartimento alla Difesa si chiamava Dipartimento alla Guerra."Cambiare nome dopo la II Guerra è probabilmente il primo segnale di cultura woke". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump-Putin, ecco la limousine "La Bestia". Vetri indistruttibili e un arsenale a bordo: è un carro armato con 4 ruote - Si tratta della limousine presidenziale americana, un vero capolavoro di ingegneria e sicurezza, progettato per proteggere il ... Segnala ilmessaggero.it

