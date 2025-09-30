trump vuole mettere dazi anche ai furbetti di hollywood

Donald Trump vuole mettere i dazi anche a Hollywood. Il presidente Usa ha annunciato, attraverso un post su Truth Social, tariffe del 100% sui film prodotti all'estero. Una proposta ventilata a maggio e poi accantonata. Ora è tornato alla carica. "Il settore cinematografico è stato rubato agli Stati Uniti d'America da altri Paesi, proprio come rubare le caramelle a un bambino", ha scritto Trump. "La California, con il suo governatore debole e incompetente, è stata colpita in modo particolarmente duro! Pertanto, per risolvere questo problema annoso e senza fine, imporrò una tariffa del 100% su tutti i film realizzati al di fuori degli Usa". 🔗 Leggi su Iltempo.it

