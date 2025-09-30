Trump vuole mettere dazi anche ai furbetti di Hollywood
Donald Trump vuole mettere i dazi anche a Hollywood. Il presidente Usa ha annunciato, attraverso un post su Truth Social, tariffe del 100% sui film prodotti all'estero. Una proposta ventilata a maggio e poi accantonata. Ora è tornato alla carica. "Il settore cinematografico è stato rubato agli Stati Uniti d'America da altri Paesi, proprio come rubare le caramelle a un bambino", ha scritto Trump. "La California, con il suo governatore debole e incompetente, è stata colpita in modo particolarmente duro! Pertanto, per risolvere questo problema annoso e senza fine, imporrò una tariffa del 100% su tutti i film realizzati al di fuori degli Usa". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dazi, Gros: "Nessuna fase 2, Trump vuole percentuale sopra 15% e spara cifre astronomiche" - L'economista all'Adnkronos: 'Trump sente il bisogno di fare spettacolo ogni giorno (e si aspetta risultati istantanei)' ... Scrive adnkronos.com
L’autogol di Trump alla dogana. Per ora la sua guerra dei dazi la pagano gli importatori Usa - Quindi la promessa di creare produzione e lavoro interni non si sta avverando. Riporta repubblica.it