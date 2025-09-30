Trump | ‘spero di non dover mai usare l’arsenale nucleare’

WASHINGTON, 30 SET – "Spero di non dover mai usare l'arsenale nucleare". Lo ha detto Donald Trump parlando ai vertici militari a Quantico sostenendo di "averlo ricostruito". Parlando ai generali riuniti al Pentagono, Donald Trump ha ribadito la sua volonta' di mettere insieme Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. "Dobbiamo risolvere la questione con il presidente.

Trump-Putin, tre ore di colloquio in Alaska e «grandi progressi», ma il cessate il fuoco in Ucraina ancora non c'è | Lo zar: «La pace? Lo spero, ma l'Europa non sia di ostacolo»

Trump: «Stasera rivedo Netanyahu, bisogna trovare soluzione per Gaza». E Bibi: «Spero in un accordo il prima possibile»

Trump ribadisce, 'spero che Powell lasci'

L'intervento anti-europeo di Trump alle Nazioni Unite spero suoni come una wake-up call per tutta l'Europa. Su cosa siamo chiamati a fare, quanto rapidamente e con orgoglio, per difendere il nostro modello, i nostri valori, la nostra libertà. Passerà, ma intanto

UCRAINA | Zelensky chiede a Trump una 'posizione chiara' sulla fine della guerra. 'Spero che Starmer discuta con lui sulle garanzie di sicurezza'. #ANSA

