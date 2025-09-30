Trump | ‘spero di non dover mai usare l’arsenale nucleare’

WASHINGTON, 30 SET – "Spero di non dover mai usare l'arsenale nucleare". Lo ha detto Donald Trump parlando ai vertici militari a Quantico sostenendo di "averlo ricostruito". Parlando ai generali riuniti al Pentagono, Donald Trump ha ribadito la sua volonta' di mettere insieme Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. "Dobbiamo risolvere la questione con il presidente.

