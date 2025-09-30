Trump | Se Hamas rifiuta l’accordo di pace Israele ha il mio pieno appoggio per distruggerli – Video

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che Israele avrebbe il suo “pieno appoggio” per distruggere Hamas se il gruppo armato palestinese respingesse la proposta di pace in 20 punti presentata da Washington. “Israele avrebbe il mio pieno appoggio per portare a termine il lavoro di annientamento della minaccia di Hamas, ma spero che si raggiunga un accordo di pace e che se Hamas rifiutasse l’accordo, cosa sempre possibile, rimarrebbe l’unico. Tutti gli altri l’hanno accettato, ma ho la sensazione che avremo una risposta positiva”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Se Hamas rifiuta l’accordo di pace, Israele ha il mio pieno appoggio per distruggerli” – Video

