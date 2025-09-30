Trump | Se Hamas boccia il piano Usa per Gaza sperimenterà l' inferno | Fonti | il gruppo estremista vicino ad accettare la proposta
Israele: "Documenti provano il legame della Flotilla con Hamas". La replica: "Solo propaganda". Cgil: "Pronti allo sciopero generale in caso di attacco alla spedizione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"
Palestina,Trump:Londra ricompensa Hamas
Israele invade Gaza City: via all'assalto finale con tank, caccia e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»
Potrebbero passare diversi giorni prima che #Hamas dia una risposta sul piano #Trump
Hamas intanto giudica il "piano Trump totalmente piegato sulle condizioni di Israele".
Trump: 'Hamas ha 3-4 giorni per accettare il piano'. I palestinesi: 'Vicini al sì' - 'Potrebbe esserci un accordo dopo 3mila anni ma non avrò il Nobel per la pace'. Scrive ansa.it
Gaza, media: "Hamas orientata ad accettare piano". L'ultimatum di Trump: "Solo 3-4 giorni per rispondere" - Smotrich: "Finirà in lacrime" Hamas ha avviato le consultazioni sul piano annunciato da Donald Trump p ... Lo riporta adnkronos.com