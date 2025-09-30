Trump | Se Hamas boccia il piano Usa per Gaza sperimenterà l' inferno | Fonti degli estremisti alla Bbc | Via libera improbabile

Il presidente americano ha dato 3-4 giorni di tempo per accettare la sua proposta. Attentato a Gerusalemme, un'auto travolge passanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Se Hamas boccia il piano Usa per Gaza sperimenterà l'inferno" | Fonti degli estremisti alla Bbc: "Via libera improbabile"

