Trump | Se Hamas boccia il piano Usa per Gaza sperimenterà l' inferno | Fonti degli estremisti alla Bbc | Ok improbabile
Il presidente americano ha dato 3-4 giorni di tempo per accettare la sua proposta. Attentato a Gerusalemme, un'auto travolge passanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: trump - hamas
Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"
Palestina,Trump:Londra ricompensa Hamas
Israele invade Gaza City: via all'assalto finale con tank, caccia e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»
#Trump : #Hamas "pagherà all'inferno" se rifiuta piano di pace a #Gaza - X Vai su X
Potrebbero passare diversi giorni prima che #Hamas dia una risposta sul piano #Trump - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Hamas: «Vicini ad accettare il piano di Trump». Donald: se dicono no espierà all'inferno, vincerà il Nobel chi non ha fatto nulla - Ostaggi liberi in 72 ore insieme a 250 prigionieri palestinesi, governo provvisorio per Gaza diretto da Usa e Blair, poi le condizioni per uno Stato: Netanyahu alla Casa Bianca ... Lo riporta ilmessaggero.it
Trump: 'Hamas ha 3-4 giorni per accettare il piano'. I palestinesi: 'Vicini al sì' - 'Potrebbe esserci un accordo dopo 3mila anni ma non avrò il Nobel per la pace'. Come scrive ansa.it