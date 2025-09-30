Trump riunisce 800 generali Usa Politi | Un segnale al mondo
Roma, 30 settembre 2025 –??Il mondo indossa i binocoli e guarda verso Quantico, in Virginia, dove lo ‘sceriffo’ Donald Trump attraverso il capo del Pentagono, il falco Peter Hegseth, ha convocato per oggi gli 800 massimi vertici militari a stelle strisce dislocati nelle circa 642 basi americane, piccole e grandi, sparse in 76 Stati. Mai successo prima. epa12075339 US Chairman of the Joint Chiefs of Staff Air Force Gen. Dan Caine (L) and US Secretary of Defense Pete Hegseth (C) attend a meeting with the foreign and defense ministers of Peru at the Pentagon in Arlington, Virginia, USA, 05 May 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: trump - riunisce
Zelensky riunisce a Parigi i partner pro-Kiev, ombra Trump sul tavolo
Trump riunisce i capi militari Usa e dal mondo: “Serve più spirito guerriero”
Trump, "presidente della pace", riunisce i capi militari Usa per chiedere più "spirito guerriero" - X Vai su X
Gli svizzeri viaggiano di meno negli Stati Uniti, sulla scia dell'impatto provocato dal presidente Donald Trump: lo afferma la Federazione svizzera di viaggi (FSV), l'associazione che riunisce le agenzie del settore. Nei primi sei mesi del 2025 gli spostamenti neg - facebook.com Vai su Facebook
Trump riunisce 800 generali Usa. Politi: “Un segnale al mondo” - Il direttore del Nato College: “Il capo del Pentagono Hegseth ha avuto sicuramente l’ok dell’intelligence. Si legge su quotidiano.net
Il Pentagono convoca d’urgenza 800 generali delle forze armate Usa da tutto il mondo - Il capo Hegseth ordina un incontro straordinario a Quantico con tutti gli alti comandanti USA, anche dalle zone di conflitto ... Segnala ilfattoquotidiano.it