Trump riunisce 800 generali Usa Politi | Un segnale al mondo

Quotidiano.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 30 settembre 2025 –??Il mondo indossa i binocoli e guarda verso Quantico, in Virginia, dove lo ‘sceriffo’ Donald Trump attraverso il capo del Pentagono, il falco Peter Hegseth, ha convocato per oggi gli 800 massimi vertici militari a stelle strisce dislocati nelle circa 642 basi americane, piccole e grandi, sparse in 76 Stati. Mai successo prima. epa12075339 US Chairman of the Joint Chiefs of Staff Air Force Gen. Dan Caine (L) and US Secretary of Defense Pete Hegseth (C) attend a meeting with the foreign and defense ministers of Peru at the Pentagon in Arlington, Virginia, USA, 05 May 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

