trump rilancia il cannabidiolo come risorsa per la salute

Il presidente Donald Trump, nei giorni scorsi, ha condiviso un post sui social esaltando i benefici per la salute del CBD. Il post pubblicato da Trump domenica affermava che il cannabidiolo (CBD) potrebbe "rivoluzionare l'assistenza sanitaria agli anziani", contribuendo a ridurre la progressione delle malattie e rappresentando un'alternativa ai farmaci da prescrizione. Questa dichiarazione ha immediatamente sollevato un ampio dibattito, portando il cannabidiolo e la cannabis più in generale al centro del dibattito politico negli Stati Uniti. Boom in borsa: reazioni immediate Subito dopo il post di Trump, le azioni delle principali aziende del comparto cannabis hanno registrato rialzi significativi.

