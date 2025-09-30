Trump-Netanyahu i 20 passi per la pace

Israele dice sì al piano di pace americano. Ora è pressing dei paesi arabi Su Hamas che ancora non si è espresso. In collegamento da Gerusalemme Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trump-Netanyahu, i 20 passi per la pace

In questa notizia si parla di: trump - netanyahu

Terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora

Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora

Strette di mano e abbracci: l’arrivo di Netanyahu e la moglie alla Casa Bianca. L’incontro con Trump

Trump incontra Netanyahu, il piano per la pace immediata a Gaza: 20 punti, USA al comando e il destino di Hamas - Donald Trump ha dato il benvenuto a Benjamin Netanyahu per un faccia a faccia importante. strettoweb.com scrive

Gaza, il piano di Trump accettato da Netanyahu: tutti i 20 punti per la pace - Il piano per Gaza di Donald Trump è stato accettato da Israele e dal premier Netanyahu. Da newsmondo.it