Trump-Netanyahu i 20 passi per la pace
Israele dice sì al piano di pace americano. Ora è pressing dei paesi arabi Su Hamas che ancora non si è espresso. In collegamento da Gerusalemme Alessandra Buzzetti TG2000.
Terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora
Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora
Strette di mano e abbracci: l’arrivo di Netanyahu e la moglie alla Casa Bianca. L’incontro con Trump
Trump incontra Netanyahu, il piano per la pace immediata a Gaza: 20 punti, USA al comando e il destino di Hamas - Donald Trump ha dato il benvenuto a Benjamin Netanyahu per un faccia a faccia importante.
Gaza, il piano di Trump accettato da Netanyahu: tutti i 20 punti per la pace