Trump-Netanyahu fumata grigia | l'accordo per Gaza ancora non c'è

Washington, 29 settembre 2025 – Il presidente Donald Trump ha esordito in conferenza stampa parlando di “uno dei più grandi giorni della storia della civiltà”, ha usato l’appellativo “Bibi” per Netanyahu, ha dichiarato che “Gaza è solo una parte del piano più grande”, ovvero la pace eterna in Medio Oriente. Ha definito “stupidi” i paesi europei che hanno riconosciuto lo Stato di Palestina. Tuttavia la notizia che esce fuori dal meeting tra Trump e Netanyahu è che l’accordo per lo stop al massacro nella Striscia di Gaza ancora non c’è. Tuttavia, stando ai documenti ufficiali, qualcosa sembra essere davvero sul tavolo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

