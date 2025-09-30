Trump insiste | Sono molto deluso da Putin Nucleare? E' un termine che non si dovrebbe usare

Donald Trump ribadisce di «essere molto deluso da Putin». «Alla fine risolveremo la situazione», ha aggiunto il presidente americano parlando ai vertici militari a Quantico, in Virginia. Il termine "nucleare" non si dovrebbe utilizzare, ha ggiunto il capo della Casa Bianca. Trump ha ricordato che il mese scorso ha ordinato che due sottomarini nucleari fossero posizionati strategicamente vicino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

