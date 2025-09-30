Trump insiste | Sono molto deluso da Putin Nucleare? E' un termine che non si dovrebbe usare

Donald Trump ribadisce di «essere molto deluso da Putin». «Alla fine risolveremo la situazione», ha aggiunto il presidente americano parlando ai vertici militari a Quantico, in Virginia. Il termine "nucleare" non si dovrebbe utilizzare, ha ggiunto il capo della Casa Bianca. Trump ha ricordato che il mese scorso ha ordinato che due sottomarini nucleari fossero posizionati strategicamente vicino. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump insiste: "Sono molto deluso da Putin. Nucleare? E' un termine che non si dovrebbe usare"

In questa notizia si parla di: trump - insiste

Con Trump la linea morbida non funziona, ma l’Ue insiste

Ucraina, oggi annuncio di Trump su nuovo piano di armamenti “aggressivo”, il tycoon insiste: “Invierò Patriot a Kiev ma li pagherà l’Ue”

Ucraina, Usa approvano vendita di armi a Kiev per 322 mln$, missili e veicoli per difesa aerea, Trump insiste: “Pagherà tutto l’Ue”

Macron all’Onu insiste sui due Stati: «Giusto riconoscere la Palestina. E Trump: «Sarebbe un premio ai terroristi» - X Vai su X

Radio1 Rai. . Lo sconfinamento dei droni russi in #Polonia. "Non è stato un errore", insiste il premier polacco Tusk rispondendo a Trump. Varsavia schiera 40mila soldati alla frontiera Est. E intanto, iniziano le esercitazioni militari congiunte Mosca-Minsk. Da B - facebook.com Vai su Facebook

Trump insiste: "Sono molto deluso da Putin. Nucleare? E' un termine che non si dovrebbe usare" - «Alla fine risolveremo la situazione», ha aggiunto il presidente americano parlando ai vertici ... Da gazzettadelsud.it

Trump alza il tiro su Putin e sull’Europa: “Sono molto deluso da lui. Stop al petrolio russo, così finisce la guerra” - 000 persone a settimana senza alcuna ragione». Riporta msn.com