trump i 20 punti per la pace a gaza se hamas dice no israele libero di agire

Con la nuova spilletta appuntata sul risvolto della giacca accanto alla bandiera a stelle e strisce, un F-22 Raptor dorato, il caccia stealth di quinta generazione destinato a rappresentare la superiorità aerea americana, Donald Trump ha annunciato il piano globale per porre fine alla guerra a Gaza. «Oggi è potenzialmente uno dei giorni più importanti nella storia della civiltà», ha dichiarato dalla Casa Bianca. Con l’obiettivo di dar vita a una Gaza «libera dal terrorismo» che non rappresenti una minaccia per i Paesi vicini, il presidente statunitense potrebbe aver posato la prima pietra per il cessate il fuoco nella regione, il Medio Oriente, dove è nato e sta crescendo il suo lascito geopolitico, gli Accordi di Abramo (al punto da sperare, ha detto in conferenza stampa con un ottimismo che fa a pugni con la realtà, che un giorno ne farà parte anche l’Iran). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
